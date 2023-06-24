Оперштаб опроверг сообщения о планах ЧВК «Вагнер» захватить Краснодар

В Краснодаре не зафиксировано никаких происшествий, сообщения о планах ЧВК «Вагнер» «захватить» город являются провокацией, сообщил оперштаб. Ранее Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове

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Ситуация в Краснодаре спокойная, сообщения о действиях ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности, сообщил оперштаб региона.

«О несуществующих действиях ЧВК «Вагнер» в Краснодаре — провокационные сообщения распространяются в мессенджерах. Версии разнятся — от того, что в столице региона уже захватывают здания, до планов по захвату краевого центра», — заявили в оперштабе, добавив, что чрезвычайных происшествий в городе и его пригородах не зафиксировано.

Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил в телеграм-канале, что «в планы руководства Вагнера входит и захват Краснодара».

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», а также попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные и предательские приказы Пригожина» и задержать его. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Утром 24 июня Пригожин заявил о контроле над военными объектами Ростова-на-Дону. Власти отменили в городе массовые мероприятия, а также рейсы от главного автовокзала. Позднее, около 16:30 мск, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о входе в регион техники ЧВК. Он добавил, что принимаются меры для обеспечения безопасности населения.