Ростовский губернатор объявил об отмене массовых мероприятий и призвал не покидать дома

В Ростове отменили массовые мероприятия и призвали не покидать дома

Ночью агентства опубликовали фото вооруженных людей с бронетехникой в центре Ростова, ТАСС называл их бойцами «Вагнера». Власти попросили горожан не выходить из дома без необходимости

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Все запланированные на 24 и 25 июня массовые мероприятия в Ростове-на-Дону отменены, объявил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«Муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно», — отметил Голубев, добавив, что есть «временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова», но пригородные электрички ходят штатно.

Ранее ночью губернатор несколько раз обращался к жителям Ростова-на-Дону. Он просил их «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», не выходя из них без необходимости, а также сохранять спокойствие. Голубев отметил, что ситуация требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка».

Ростовское управление МЧС сообщило, что в телеграм-каналах распространяются сведения о введении комендантского часа. В ведомстве предупредили, что эти сообщения — фейковые.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в министерстве.

Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

В Ростове-на-Дону усилили меры безопасности, сообщал корреспондент РБК. ТАСС передавал о перекрытии выезда из города на трассе «Дон». Фотобанк ТАСС опубликовал снимки группы вооруженных людей и бронетехники, указав в описании, что это бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

Силовики круглосуточно докладывают о происходящем президенту Владимиру Путину, рассказали в Кремле.