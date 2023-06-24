Регионы с режимом КТО и перекрытия дорог. Карта

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.



Президент Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам, в котором назвал действия главы ЧВК предательством и ударом в спину России и ее народу. Он пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него, в стране будет сделано все для обеспечения безопасности граждан.

В первой половине дня 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и дальше будет «идти на Москву». В столице, Московской и Воронежской областях на этом фоне ввели режим контртеррористической операции (КТО). На трассе М-4 «Дон», которая ведет из Ростова в Москву, ввели ограничения на движение. В некоторых субъектах отменили массовые мероприятия.

Во второй половине дня глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о передвижении техники ЧВК в регионе.