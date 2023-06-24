Латвия прекратила выдачу виз въезжающим из России на фоне событий с ЧВК

Латвия не будет выдавать россиянам гуманитарные и иные визы, введены ограничения на пересечение границы с Россией, сообщил президент Ринкевичс. Решения приняты на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»

Эдгарс Ринкевичс (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Латвийская сторона следит за развитием событий в России и усилила охрану границы, сообщил в Twitter президент страны Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, <...> введены ограничения на пересечение границы для граждан России», — сообщил он.

Он отметил, что прямой угрозы для Латвии нет, она, Литва и Эстония координируют свои действия по охране границ с Белоруссией и Россией.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter также сообщила об усилении охраны границ и обмене информации с союзниками на фоне ситуации в России. Кроме того, она призвала не выезжать в соседнюю страну. Аналогичные заявления сделала и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьером Матеушем Моравецким, Министерством нацобороны и союзными государствами, он отметил, что Варшава наблюдает за событиями «по ту сторону» своей «восточной границы».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об обстреле лагеря вагнеровцев по приказу «военного руководства» и пообещал ответить. Минобороны назвало его заявление ложью и провокацией. Позднее Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военную инфраструктуру в городе.

Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации мятежа (ст. 279 УК), максимальный срок по этой статье — 20 лет заключения.

Утром 24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия Пригожина предательством и ударом в спину. Он заявил, что организаторы «мятежа» ответят за содеянное.

На фоне этих событий власти Москвы, Московской и Воронежской областей ввели режим контртеррористической операции. Путин пообещал, что в Ростовской области для стабилизации обстановки предпримут «решительные действия».