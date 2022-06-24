24.02 — 24.06. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние четыре месяца — в инфографике РБК

Специальная военная операция

За последний месяц силы России, ДНР и ЛНР сообщали о продвижениях на Северодонецком направлении. 16 июня власти ЛНР заявили о контроле практически над всей территорией этого города, кроме химкомбината «Азот», где на тот момент оставалось от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных. В ДНР в конце мая — начале июля были взяты Красный Лиман (Лиман), Святогорск и другие населенные пункты.

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