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Военная операция на Украине ,  

24.02 — 24.06. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние четыре месяца — в инфографике РБК

Специальная военная операция

За последний месяц силы России, ДНР и ЛНР сообщали о продвижениях на Северодонецком направлении. 16 июня власти ЛНР заявили о контроле практически над всей территорией этого города, кроме химкомбината «Азот», где на тот момент оставалось от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных. В ДНР в конце мая — начале июля были взяты Красный Лиман (Лиман), Святогорск и другие населенные пункты.

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Редакция РБК
Военная операция на Украине Россия

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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