24.02 — 24.06. Инфографика
Специальная военная операция
За последний месяц силы России, ДНР и ЛНР сообщали о продвижениях на Северодонецком направлении. 16 июня власти ЛНР заявили о контроле практически над всей территорией этого города, кроме химкомбината «Азот», где на тот момент оставалось от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных. В ДНР в конце мая — начале июля были взяты Красный Лиман (Лиман), Святогорск и другие населенные пункты.
Сколько помощи пообещали разные страны Украине
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