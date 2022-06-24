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Политика ,  

Spiegel узнал о планах ФРГ национализировать часть «Северного потока — 2»

«Газпром» GAZP ₽301,29 -0,73% Купить
Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации фрагмента «Северного потока — 2», который находится на территории страны, пишет Spiegel.

После этого германская часть будет отрезана от остальной части газопровода и ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ, объясняет издание. Этот участок уже включен в газотранспортную систему страны, и по нему можно будет поставлять газ на юг Германии.

Spiegel указывает и на недостатки такого плана. Во-первых, согласование изменений может занять много времени: территория, по которой проложен трубопровод, охраняется как часть общеевропейской сети Natura 2000, и требования будут строгими. Есть и юридические сложности, связанные с оператором проекта — швейцарской компанией Nord Stream 2 AG.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию в отсутствие официальных заявлений и конкретных действий.

Власти Германии приостановили сертификацию «Северного потока — 2» после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Минфин США ввел санкции против оператора газопровода и его исполнительного директора Маттиаса Варнига, заблокировав их активы и изолировав их от долларовой системы.

«Северный поток — 2» был достроен в прошлом году. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне текущего года заявлял, что газопровод находится под давлением и газ по нему можно поставлять в Европу хоть сейчас. Невостребованные мощности проекта компания переориентировала на северо-запад России.

Материал дополняется.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Северный поток-2 Германия национализация

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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