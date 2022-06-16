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Миллер заявил о готовности «Северного потока-2» к работе «хоть сейчас»

По словам главы «Газпрома», российская экономика, в отличие от газопровода, «не стоит», и невостребованные мощности «Северного потока-2» переориентированы на северо-запад России
«Газпром» GAZP ₽315,92 -0,09% Купить
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

«Северный поток-2» находится под давлением, газ по нему можно начать поставлять в Европу хоть сейчас, заявил на ПМЭФе глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Невостребованные мощности трубопровода «Газпром» переориентировал на северо-запад России, добавил он. «Северный поток-2» стоит, но экономика наша не стоит», — заявил Миллер (цитата по «Интерфаксу»). Все губернаторы, по его словам, «поаплодировали» компании.

Газопровод из двух ниток длиной по 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря через морские территории Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Его строительство завершилось в 2021 году, оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в Германии. Однако после того, как 21 февраля текущего года Москва признала независимость ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке этого процесса, а вскоре министр экономики Роберт Хабек допустил полную остановку проекта. В Кремле выразили надежду, что приостановка сертификации германским регулятором будет временной.

После начала специальной военной операции президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал свою поддержку «Северного потока-2» «большой ошибкой».

«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

США ввели против Nord Stream 2 AG санкции, предусматривающие блокировку активов компании и ее изоляцию от долларовой системы.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфраструктура «Северного потока-2» «никуда не денется», а экономическая целесообразность и здравый смысл говорят в пользу скорейшего запуска газопровода.

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В «Газпроме» в мае сообщили, что задействуют мощности «Северного потока-2» для развития газоснабжения северо-западной части России.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Газпром Северный поток-2
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