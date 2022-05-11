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Cуд в Швейцарии приостановил банкротство оператора «Северного потока-2»

Мораторий на выплаты кредиторам был объявлен до 10 сентября. В феврале Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», а США ввели против его оператора блокирующие санкции
«Газпром» GAZP ₽241,05 +0,4% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», до 10 сентября, сообщается на сайте торгового бюллетеня Швейцарии.

«Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам» — говорится в сообщении. Там отмечается, что как временный управляющий привлечена Transliq AG.

РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.

После признания Москвой независимости ДНР и ЛНР в феврале власти Германии решили приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». 23 февраля Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Их внесли в санкционный список SDN, предусматривающий блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

1 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Агентство писало, что компания работает с финансовым консультантом для погашения своих обязательств. Начальник отдела по экономическим вопросам кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут заявила, что оператор должен подать заявление о банкротстве, поскольку стал неплатежеспособен из-за санкций США. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что Nord Stream 2 AG уволила весь свой персонал (около 140 человек) в швейцарском Цуге.

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Сама Nord Stream 2 AG тогда сообщения о начале процедуры банкротства не подтвердила и сообщила, что только проинформировала персонал о вынужденном расторжении контрактов из-за санкций.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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