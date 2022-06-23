Глава ЛНР заявил о надежде на взятие «Азота» в ближайшее время

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также рассчитывает на полное окружение Лисичанска в ближайшие два-три дня

Химический завод «Азот» в Северодонецке (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Луганская народная милиция продолжает бои за промышленную зону химического завода «Азот» в Северодонецке и в ближайшее время эта территория будет взята под контроль, заявил в интервью «Комсомольской правде» глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«На сегодня Луганская народная милиция продолжает бои за промзону завода «Азот» в Северодонецке. По докладам, которые мне поступают, мы надеемся, что в ближайшее время промзона будет освобождена», — сказал он.

Пасечник также сообщил, что в ближайшие два-три дня будет полностью замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, где остаются украинские силы.

«Я не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но надеюсь, Лисичанск очень скоро будет очищен от украинских националистов», — сказал он.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные массово сдаются в плен в районе Северодонецка и Лисичанска, среди них в основном рядовые и «ни одного офицера». По его утверждению, украинское командование отступило в преддверии окружения.

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сообщил Марочко в программе «Время покажет» на «Первом канале».

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Российские войска и силы ЛНР взяли под контроль Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска) в конце мая, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории крупнейшего на Украине химического завода «Азот», остаются украинские военные.

Лисичанск находится к юго-западу от Северодонецка и остается последним крупным городом в границах Луганской области Украины, который не находится под контролем ЛНР. Посол республики в России Родион Мирошник ранее сообщил, что Народная милиция взяла под контроль единственную дорогу из подконтрольного Киеву Северска в Лисичанск, отрезав от снабжения 5–7 тыс. украинских военных.