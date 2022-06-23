В ЛНР заявили о сдаче в плен солдат ВСУ у Лисичанска и Северодонецка

Северодонецк (Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котел Горского и Золотого. Об этом в эфире «Первого канала» заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал он.

У Марочко нет точной информации, сколько именно человек сдались в плен. Однако он заявил, что по состоянию на 16:00 ему рассказали о двух группах пленных по десять человек.

Ранее сегодня утром посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил о блокаде населенных пунктов Горское и Золотое в Северодонецком районе. Тогда посол заявил, что в этом районе находятся около 2 тыс. украинских военных, которые, по его словам, посылают сигналы о готовности сдаться в плен.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.