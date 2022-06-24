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Военная операция на Украине ,  
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Лавров усомнился в готовности Украины к переговорам

Украина вряд ли вернется к переговорам с Россией в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Беларусь 1». Видео опубликовано на YouTube.

«Я сейчас не вижу возможности для украинской стороны, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — сказал он в ответ на вопрос о возможности проведения встречи в Белоруссии.

Лавров обвинил Киев в срыве переговоров после встречи в Стамбуле в конце марта. «На них цыкнули американцы, англичане прежде всего, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве», — заявил Лавров.

По его мнению, теперь «англосаксы» не разрешают украинским властям обратиться к Москве с предложением возобновить дипломатический процесс, несмотря на то, что их об этом просят европейские лидеры.

Глава российского МИД посчитал, что предлагать Украине новые соглашения по примеру минских бессмысленно. Он подчеркнул, что Москва не будет делать Киеву предложений по переговорам, так как уже выступала с подобными инициативами. «Теперь мяч на украинской стороне», — отметил министр.

В Кремле заявили, что Украина не пыталась вернуться к переговорам
Политика
Фото:Наташа Писаренко / AP

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Последние очные переговоры прошли 29 марта в Стамбуле. Тогда стороны впервые выступили с конкретными предложениями. Украина предложила создать новую систему гарантий безопасности с участием стран из Совета безопасности ООН. 

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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