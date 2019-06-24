Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Республикой он руководил в течение последних 11 лет, в последний раз на этот пост Евкурова избрали осенью прошлого года

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы республики пишет ТАСС.

По его словам, решение уйти в отставку и подать соответствующее прошение президенту Владимиру Путину он принял, «как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать родину», сказал политик. Его обращение транслировалось на национальном телевидении Ингушетии. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами» Ингушетии.

«Я свой выбор сделал», — отметил на это Евкуров. «Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены», — признал глава республики. В сложившейся ситуации, добавил он, каждый поступает в соответствии со «своим воспитанием и идеалами».