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Политика ,  
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Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Республикой он руководил в течение последних 11 лет, в последний раз на этот пост Евкурова избрали осенью прошлого года

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы республики пишет ТАСС.

По его словам, решение уйти в отставку и подать соответствующее прошение президенту Владимиру Путину он принял, «как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать родину», сказал политик. Его обращение транслировалось на национальном телевидении Ингушетии. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами» Ингушетии.

«Я свой выбор сделал», — отметил на это Евкуров. «Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены», — признал глава республики. В сложившейся ситуации, добавил он, каждый поступает в соответствии со «своим воспитанием и идеалами».

Политика
Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии

В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин. Инициативу президента впоследствии большинством голосов поддержали депутаты Народного собрания Ингушетии. В соответствии с законом полномочия Евкурова должны были истечь в 2023 году.

Общество
Евкуров счел требования митингующих в Ингушетии безосновательными

В сентябре прошлого года Евкуров вместе с главой Чечни Рамзаном Кадровым решили разрешить территориальный спор, который продолжается между Ингушетией и Чечней с 1990-х годов после распада Чечено-Ингушской АССР. Речь идет о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. Согласно решению глав регионов, Ингушетия на этой территории получила район с горной и лесистой местностью. Взамен Чечне республика передала «равносильную» территорию, говорилось в документе.

За подписанием договора последовали массовые протесты в Ингушетии. Участники этих акций были недовольны «передачей Чечне 17 тыс. га ингушских земель». Евкуров призывал митингующих «не создавать для республики проблем».

Впоследствии незаконным решение о границе Чечни и Ингушетии признал Конституционный суд Ингушетии. Однако затем Конституционный суд России с этим не согласился. Заключенный Евкуровым и Кадыровым договор он признал не противоречащим Конституции.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Юнус-Бек Евкуров, Ингушетия, отставка
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