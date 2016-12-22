Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии

Кандидатуру главы республики на этот пост выдвинул Путин. Его инициативу большинством голосов поддержали депутаты народного собрания Ингушетии. Требовавших вернуть прямые выборы главы республики Евкуров ранее поручил «найти»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутаты ингушского народного собрания в третий раз избрали главой республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщил председатель Счетной комиссии регионального парламента Магомед Тибоев, передает корреспондент РБК.

Кандидатуру Евкурова на эту должность предлагал президент России Владимир Путин. Вместе с ним глава государства внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуры депутата ингушского заксобрания Ильяса Богатырева и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева

Евкурова, по словам Тибоева, в итоге поддержали 26 депутатов. Еще двое кандидатов получили по два голоса. «Счетная комиссия подвела итоги голосования, число действительных бюллетеней — 30, недействительных нет», — отметил председатель Счетной комиссии.

Главу Ингушетии с 2013 года, согласно республиканскому законодательству, выбирают депутаты местного парламента путем тайного голосования. Кандидатуры на этот пост для них предлагает президент. Соответствующие поправки в закон о выборах главы республики, пять лет назад одобрили депутаты Народного собрания Ингушетии. За соответствующую реформу тогда высказались 23 парламентария, один выступил против.

После этого председатель Кавказского совета по взаимодействию органов исполнительной власти и общественных советов Илес Татиев заявил, что такое решение было принято, потому что Евкуров понимал: народ не переизберет его на следующий срок. Ингушская общественность, в том числе, представитель Московской общины ингушей Дауд Хучиев и руководитель инициативной группы «За прямые выборы» Яков Местоев, заявила затем о планах собрать в Москве съезд и потребовать проведения прямых выборов президента республики.

Эти акции, как рассказывал 9 июня Евкуров, действительно, состоялись в столице. На них, как указывал глава Ингушетии, ​ в том числе, звучали призывы вернуть прямые выборы руководителя республики. Мероприятия ингушской оппозиции Евкуров тогда назвал «несанкционированными». В связи с этим постоянному представительству Ингушетии в Москве, а также членам ингушской общины в столичном регионе, по его словам, было поручено вычислить тех, кто «стоит за участниками акции, и на каком основании они делают громкие политические заявления, раскачивая тем самым ситуацию в регионе».

Ингушетию Евкуров возглавляет с 2008 года. В последний раз депутаты народного собрания республики избрали его на эту должность в единый день голосования, 8 сентября 2013 года.