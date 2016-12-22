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Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии
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Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии
Политика, 11:15
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Конституционный суд признал законным решение о границе Чечни и Ингушетии
Конституционный суд России поддержал закон о новой границе между Ингушетией и Чечней. В Ингушетии продолжаются протесты против инициативы
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Окончательное решение

В четверг, 6 декабря, Конституционный суд огласил решение по вопросу правомерности новой границы между Чечней и Ингушетией. Его оглашал председатель суда Валерий Зорькин.

Конституционный суд постановил признать закон о границе и соответствующее соглашение не противоречащими Конституции. Эти документы признаны обязательными к соблюдению. Постановление вступило в силу немедленно.

«Ни Конституция Ингушетии, ни Конституция РФ не считают референдум обязательным, — заявил Зорькин. — Соглашение, так как оно было утверждено высшими представительными органами этих республик, не требовало подтверждения посредством референдума». КС Ингушетии не может устанавливать границы в одностороннем порядке, говорится в решении. Зорькин напомнил, что решения региональных конституционных судов не должны противоречить федеральной Конституции.

27 ноября, суд заслушивал позиции сторон по этому делу. Рассмотрение продолжалось около четырех часов. Выступили около 20 участников, среди которых были как противники, так и сторонники соглашения, а также полномочные представители органов федеральной власти в КС. Поводом для слушаний стал запрос в КС от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения о новой границе Ингушетии и Чечни, который он подал 8 ноября. Ранее Конституционный суд Ингушетии признал соглашение с Чечней незаконным, пояснив, что такие вопросы необходимо решать на референдуме. Евкуров считает, что вопрос правомерности утвержденной границы неподведомственен Конституционному суду республики.

С чего все началось

Главы Ингушетии и Чечни — Евкуров и Рамзан Кадыров — подписали соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней 26 сентября. Затем документ был передан для ратификации региональным парламентам. Соглашение закрепляет административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района.

За подписанием договора последовало 13 дней массовых протестов в Ингушетии. В начале октября власти республики объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании Народного собрания республики, проголосовали за ратификацию соглашения. Однако вышедшие на площадь в Магасе парламентарии объявили, что из 24 членов собрания, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали за ратификацию, еще 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Группа депутатов Народного собрания обратилась с запросом в республиканский Конституционный суд, и он признал соглашение с Чечней незаконным. В конце ноября активисты подали в избирком Ингушетии документы для регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума о границе с Чечней.

Позиции сторон

На слушаниях в Конституционном суде решение о новой границе защищал представитель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Главы Чечни и Ингушетии на слушания не приехали. Евлоев заявил, что считает заключенное соглашение правомочным и необходимым для дальнейшего развития экономики и хороших отношений между республиками. С ним согласились и представители федеральных властей — представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, полпред президента в КС Михаил Кротов и полпред Госдумы в КС Марина Беспалова.

Поддержал Евлоева и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, отсутствие четкой границы между республиками осложняло их отношения. «Как хозяйствующие субъекты, так и жители близлежащих населенных пунктов обеих республик — каждый, кто хотел, имел возможность высказать свое мнение», — сказал он, отметив, что спорных ситуаций на месте с жителями не возникало.

Соглашение не затрагивает границы населенных пунктов, а только земли лесного фонда и земли иных категорий, расположенные вдали от населенных пунктов, отметил Даудов.

С ним спорил член ингушского Народного собрания от «Единой России» Закрий Мамилов, который голосовал против утверждения соглашения. «Отошли территории нескольких населенных пунктов. В общей сложности это примерно 4–5 тыс. человек», — сказал он.

Противники соглашения утверждают, что его подписание было засекречено, «никто о нем не знал». «Мы знали, что создана комиссия, но в эту комиссию не вошел ни один депутат из профильного комитета Народного собрания Ингушетии по охране природных ресурсов», — отметил Мамилов. К тому же, по его словам, перед заседанием парламента глава республики вызывал к себе депутатов и советовал поддержать решение о границе.

Политолог Ростислав Туровский в разговоре с РБК ранее называл обращение Евкурова в Конституционный суд способом закрепить принятое решение и сослаться на позицию федерального центра. По его мнению, «Евкуров может одержать тактическую победу, но его противники продолжат борьбу и будут активнее ставить вопрос о его отставке».

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Конституционный суд , Ингушетия , Чечня , Юнус-бек Евкуров , Рамзан Кадыров
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