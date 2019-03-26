Евкуров счел требования митингующих в Ингушетии безосновательными

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя митинг оппозиции в связи с законопроектом «О референдуме», заявил, что требования активистов безосновательны, поскольку документ уже отозван для проведения разъяснительных работ с населением. Об этом сообщается на сайте правительства Ингушетии.

«Поверьте, дело не в границе и не в референдуме. Если бы не было этих тем, нашлись бы другие поводы, чтобы давить на власть», — сказал он. По словам Евкурова, некоторые представители оппозиции «ведут преднамеренную дезинформацию» для достижения собственных интересов. Он добавил, что, призывая жителей на митинги, активисты пытаются изменить расклад политических сил в республике. «Они готовы звать мирных жителей на митинги, другие общественные мероприятия и сталкивать их с органами правопорядка», — указал он.

Один из организаторов акции протеста, Барах Чемурзиев, заявил РБК, что они подали заявление о продлении акции, но не получили ответа. «Разрешенное для демонстрации время у нас закончилось, но люди не расходятся. Сейчас остались около 3–4 тыс., люди стоят на улице, греются подручными способами, потому что уже холодно. Наше главное требование — отставка главы республики», — сказал Чемурзиев. По его словам, обстановка на митинге спокойная, правоохранители предупреждают митингующих, что они должны разойтись.

Он также сообщил, что депутаты подали в региональный парламент законопроекты о введении смешанных выборов. «У нас сейчас действует пропорциональная система, и самовыдвиженцам, людям, которые не состоят ни в каких партиях, невозможно попасть ни в муниципальные депутаты, ни в региональный парламент. И внесли законопроект о введении прямых выборов», — заявил Чемурзиев.