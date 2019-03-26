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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Евкуров счел требования митингующих в Ингушетии безосновательными

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя митинг оппозиции в связи с законопроектом «О референдуме», заявил, что требования активистов безосновательны, поскольку документ уже отозван для проведения разъяснительных работ с населением. Об этом сообщается на сайте правительства Ингушетии.

«Поверьте, дело не в границе и не в референдуме. Если бы не было этих тем, нашлись бы другие поводы, чтобы давить на власть», — сказал он. По словам Евкурова, некоторые представители оппозиции «ведут преднамеренную дезинформацию» для достижения собственных интересов. Он добавил, что, призывая жителей на митинги, активисты пытаются изменить расклад политических сил в республике. «Они готовы звать мирных жителей на митинги, другие общественные мероприятия и сталкивать их с органами правопорядка», — указал он.

Один из организаторов акции протеста, Барах Чемурзиев, заявил РБК, что они подали заявление о продлении акции, но не получили ответа. «Разрешенное для демонстрации время у нас закончилось, но люди не расходятся. Сейчас остались около 3–4 тыс., люди стоят на улице, греются подручными способами, потому что уже холодно. Наше главное требование — отставка главы республики», — сказал Чемурзиев. По его словам, обстановка на митинге спокойная, правоохранители предупреждают митингующих, что они должны разойтись.

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Он также сообщил, что депутаты подали в региональный парламент законопроекты о введении смешанных выборов. «У нас сейчас действует пропорциональная система, и самовыдвиженцам, людям, которые не состоят ни в каких партиях, невозможно попасть ни в муниципальные депутаты, ни в региональный парламент. И внесли законопроект о введении прямых выборов», — заявил Чемурзиев.

Накануне стало известно, что власти Ингушетии одобрили заявку оппозиции на проведение митинга в Магасе. Заявленной темой митинга является несогласие с положениями закона о референдуме Ингушетии в новой редакции и выступление за отмену соглашения об изменении границ с Чечней.

Законопроект о референдуме Народное собрание республики приняло в первом чтении 28 февраля, второе чтение планировалось на 28 марта.

В правительстве Ингушетии РБК заявили о недопустимости «бессрочной публичной акции», объявленной в продолжение согласованного на 26 марта м​итинга в Магасе.

«Его проведение по настоящее время является административным правонарушением в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств», — указали там.

По данным регионального МВД, организаторами было допущено расширение территории проведения митинга в форме выхода его участников на проезжую часть дороги, изменение заявленного регламента проведения мероприятия.

«Таким образом, организаторы митинга, заявляя в качестве тем для обсуждения вопросы соблюдения прав и свобод граждан, сами никоим образом не могут послужить примером образцового исполнения требований законодательства. Упомянутые выше случаи наглядно это продемонстрировали», — сообщили в правительстве республики, отметив, что максимальное количество участников митинга составило 3 тыс. человек

В правительстве указали, что в рамках снижения уровня напряжения контактной группой от власти, куда входят представители администрации главы, правительства и парламента, предложен диалог по существу вопросов, поднимаемых на митинге. «Но он не поддержан его организаторами. Они отказались от любого сотрудничества», — заключили в правительстве Ингушетии.

Теги: Ингушетия, митинг, Юнус-Бек Евкуров
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