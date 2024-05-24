Генштаб ВСУ сократит 60% персонала и часть отправит на фронт

Сокращение численности последует за функциональным обследованием штата Генштаба, в ходе которого было принято решение об изменении его структуры. Сокращенных отправят в боевые части и в органы управления войсками

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократит штатную численность на 60%, сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба Евгений Острянский, передает ТСН.

«За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий», — сказал он и добавил, что во время боевых действий «должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск».

Острянский рассказал, что сокращение проводится по итогам функционального обследования в Генштабе, по результатам которого решили провести расформирование и оптимизацию некоторых структурных подразделений и организовать новые.

На Украине в апреле был принят закон об ужесточении мобилизации, также был снижен предельный призывной возраст для военнообязанных с 27 до 25 лет. В связи с нововведениями изменились правила предоставления отсрочек некоторым категориям граждан, в частности чиновникам, не являющимся руководителями госорганов и органов местного самоуправления. В мае, к примеру, сотрудники военкомата (на Украине это территориальные центры комлектования) раздали повестки депутатам городского совета в Каневе в Черкасской области прямо во время заседания. Речь шла о тех, кто проигнорировал повестки ранее.

Кроме того, с апреля заграничные дипломатические учреждения Украины перестали оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста. В мае их возобновили, но гражданам придется также предъявлять военно-учетный документ.

Также был подписан закон о мобилизации осужденных. Не смогут попасть в армию те, кто отбывает сроки за преступления против нацбезопасности Украины, особо тяжкие преступления, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, терроризм и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Власти России исключали проведение новой мобилизации.