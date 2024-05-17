Киев решил оказывать консульские услуги украинцам по военному билету

Украинские консульства перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста с 23 апреля, что привело к «штурмам» таких учреждений в ряде стран ЕС. Теперь мужчинам при подаче документов нужно также подать военно-учетный документ

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С 18 мая украинские заграничные дипломатические учреждения возобновят оказание услуг мужчинам призывного возраста (18-60 лет), однако теперь, наряду с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, им будет необходимо подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным), уточнили в МИД. При этом бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ (должен заработать с 18 июня. — РБК).

Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за три дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше трех дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника, добавили в министерстве.

Если электронный кабинет призывника еще не заработал, но и бумажного документа нет, гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги без электронного или бумажного военно-учетного документа.

Как отмечает «Страна.ua», их пояснений МИДа в том числе следует, что с 18 июня электронный документ делают обязательным, а значит, обязательной становится регистрация в самом электронном кабинете призывника. При этом до 18 июня теоретически можно решить вопросы в посольствах и консульствах, не связываясь с ТЦК, пишет издание.

Заграничные дипломатические учреждения Украины перестали оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста с 23 апреля, после чего в нескольких странах украинцы начали массово собираться и «штурмовать» консульства с требованием ускорить выдачу необходимых документов. Как пояснял первый замглавы МИДа страны Андрей Сибиги, решение было принято «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов». Отмечалось, что распоряжение будет действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации. Президент Владимир Зеленский подписал его 16 апреля.

Согласно закону, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тыс. гривен (от 39 тыс. до 58,5 тыс. руб.) до наложения ареста на имущество. В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку.

От мобилизации освободят тех, кто имеет бронь (сотрудники полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры и др.). Отсрочку также получат инвалиды, те, у кого есть несовершеннолетние дети, отцы и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других граждан. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. Еще в декабре Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мобилизационный резерв Украины не безграничен и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца».