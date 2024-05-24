Путин обсудил с правительством сотрудничество с Белоруссией перед визитом

Путин обсудил с министрами сотрудничество с Белоруссией перед визитом

Президент России Владимир Путин провел встречу с правительством по сотрудничеству с Белоруссией перед вылетом в Минск. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

«Практически по всем направлениям прошлись — и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было», — заявил Путин.

По его словам, он планирует обсудить вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений с участием белорусских военных.

«Поговорим, конечно, и об учениях — о второй фазе учений, это связано с прямым участием в этих мероприятиях наших белорусских друзей, коллег в военной сфере», — сказал он.

Путин прибыл в Минск вечером 23 мая. Белоруссия стала второй страной после Китая, которую российский президент посетил после переизбрания. Переговоры состоятся во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе. Политики, помимо вопросов безопасности, затронут тему военной операции на Украине и «поведения стран Прибалтики и Польши» у границы Белоруссии.