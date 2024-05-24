Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в Минске переговоры в узком составе. Беседа проходит во Дворце Независимости.
Перед началом консультаций во Дворце Независимости состоялась церемония официальной встречи глав государств, в ходе которой лидеры представили членов своих делегаций.
Путин прилетел в Белоруссию с официальным двухдневным визитом поздним вечером 23 мая. Лукашенко встретил российского лидера в аэропорту, а затем они продолжили общение в неформальной обстановке.
Российский президент перед вылетом в Минск провел встречу с правительством по сотрудничеству с Белоруссией.
«Практически по всем направлениям прошлись — и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было», — заявил Путин.
По его словам, он также планирует обсудить вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений с участием белорусских военных.
Учения проводятся в три этапа. Первый страны провели порознь, на втором белорусские военные подключатся к совместным действиям с российскими.
6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Опрошенные РБК эксперты отмечали, что Россия периодически проводила учения с отработкой применения таких вооружений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запланированные учения с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки вооруженных контингентов на Украину. По его словам, речь идет о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США». Путин в марте говорил, что Россия отнесется к войскам США как к интервентам, если они появятся на Украине.
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