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Политика ,  
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Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

Главы России и Белоруссии планируют обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин выбрал Белоруссию второй страной для посещения после инаугурации. Первой был Китай
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в Минске переговоры в узком составе. Беседа проходит во Дворце Независимости.

Перед началом консультаций во Дворце Независимости состоялась церемония официальной встречи глав государств, в ходе которой лидеры представили членов своих делегаций.

Путин прилетел в Белоруссию с официальным двухдневным визитом поздним вечером 23 мая. Лукашенко встретил российского лидера в аэропорту, а затем они продолжили общение в неформальной обстановке.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Российский президент перед вылетом в Минск провел встречу с правительством по сотрудничеству с Белоруссией.

«Практически по всем направлениям прошлись — и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было», — заявил Путин.

По его словам, он также планирует обсудить вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений с участием белорусских военных.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Учения проводятся в три этапа. Первый страны провели порознь, на втором белорусские военные подключатся к совместным действиям с российскими.

6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Опрошенные РБК эксперты отмечали, что Россия периодически проводила учения с отработкой применения таких вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запланированные учения с заявлениями официальных западных лиц по поводу отправки вооруженных контингентов на Украину. По его словам, речь идет о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США». Путин в марте говорил, что Россия отнесется к войскам США как к интервентам, если они появятся на Украине.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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