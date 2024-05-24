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Политика ,  
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Лукашенко рассказал о традиции ночных переговоров с Путиным

Лукашенко о ночных переговорах с Путиным: традиция такая сложилась

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным «по традиции» начинаются ночью. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта».

«Ехал и думал: традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда», — заявил Лукашенко на встрече после прилета Путина.

Президент Белоруссии добавил, что в этой традиции нет «ничего страшного». По его словам, главной темой переговоров станет безопасность. Кроме того, стороны обсудят экономические вопросы вместе с членами правительств.

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Путин прилетел в Минск вечером 23 мая. Белоруссия стала второй страной после Китая, которую российский президент посетил после переизбрания.

Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что президенты в ходе встречи обсудят предстоящие учения с нестратегическим ядерным оружием. Учения станут ответом на соответствующие «инициативы» США и стран Запада, отметил Крутой. Также Путин и Лукашенко затронут тему военной операции на Украине и ситуации на границе Белоруссии со странами Прибалтики.

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