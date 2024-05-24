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Война санкций ,  
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В Грузии сочли комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах

В правящей партии Грузии сочли комичным решение США о визовых ограничениях
Сюжет
Война санкций
Госдеп США предупредил о визовых ограничениях против тех, кого считает ответственными за подрыв демократии в Грузии. В парламентском большинстве в ответ заявили, что «независимость не продается ни за какие визы»
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал шантажом решение США ввести визовые ограничения против представителей власти республики из-за закона об иноагентах.

Меру накануне анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что она затронет тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии», в том числе в преддверии, во время и после выборов в парламент в октябре 2024 года, и членов их семей.

«Продолжается политика шантажа и угроз с целью помешать Грузии принимать самостоятельные решения исходя из собственных интересов», — написал Мдинарадзе в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По мнению парламентария, «комично вводить санкции против избранного народом депутата за принятие им закона в соответствии со своими взглядами». Депутат заключил, что «независимость страны не продается ни за какие визы».

Блинкен объявил о политике визовых ограничений в отношении Грузии
Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен, объявляя об ограничениях, заявил, что грузинский закон об иноагентах ограничивает свободу слова, объединений и мнений и мешает работе независимых СМИ в стране. По мнению госсекретаря, в политике властей Грузии есть «признаки кампании по запугиванию и применению насилия для подавления мирного инакомыслия», что противоречит стремлениям Тбилиси к евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с США. Он также объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией, о чем ранее предупреждали в Белом доме.

О подготовке мер против Грузии задумались и в Евросоюзе — руководство ЕС, как и грузинская оппозиция, считает, что закон об иноагентах препятствует вступлению страны в блок (Тбилиси стал кандидатом в члены ЕС в декабре 2023 года). По данным Financial Times, Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призывают Евросоюз к точечным санкциям, заморозке средств, выделяемых из фондов ЕС, и приостановке безвизового режима, который действует с 2017 года. Несколько стран выступают против последнего предложения, отмечая, что санкции не должны быть нацелены «не на тех людей», то есть на граждан Грузии, которые выходят на массовые протесты.

В правительстве республики отвергают критику в адрес закона об иноагентах и считают, что он не мешает процессу евроинтеграции. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал интерес к документу с желанием открыть в Грузии «второй фронт» в конфликте России и Украины. Грузинский парламент принял закон в трех чтениях. Президент Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом, который противоречит Конституции и всем европейским стандартам», и наложила на него вето, но депутаты намерены его преодолеть. Кремль называл абсурдным мнение, что инициатива является «русским проектом».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия иностранные агенты Грузинская мечта США визы Госдепартамент США
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