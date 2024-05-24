В Харькове решили построить подземный город за €225 млн

Подземный город со школой, паркингами и медучреждениями намерены создать в центре Харькова. Стоимость проекта оценили в €225 млн. Президент России заявлял об отсутствии планов по взятию города, но о необходимости «санитарной зоны»

Игорь Терехов (Фото: ihor_terekhov / Telegram)

В Харькове планируют построить подземный город площадью более 236 тыс. кв. м, на реализацию проекта потребуется €225 млн ($243,78 млн), заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Он будет построен в центральной части города. Сейчас мы ищем инвесторов, потому что этот проект будет стоить очень дорого. Но он необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — приводит его слова «Новини.LIVE».

Проект подземного города разработали местные архитекторы совместно с британским бюро Foster+Partners Нормана Фостера. Его представило коммунальное учреждение «Харьковской инвестиционное агентство» на международном бизнес-форуме в Люксембурге.

В подземном городе планируют обустроить школу, паркинги, медицинские учреждения, коворкинговые центры и торговые площадки. Туда можно будет попасть через метрополитен. «В настоящее время для проекта ищут инвесторов», — уточнил Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. Из приграничных регионов эвакуировали более 10 тыс. человек. Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что оборона не прорвана, но «впереди будут тяжелые бои».

Минобороны России с 11 мая отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области, в частности над селами Старица, Бугроватка и Лукьянцы. Президент Владимир Путин заявлял об отсутствии у Москвы планов по взятию Харькова. Он также объяснял наступление в Харьковской области необходимостью создания «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода.