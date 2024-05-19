Мэр Харькова Терехов сообщил о сильном взрыве в городе

Мэр Харькова сообщил о сильных взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о сильном взрыве, «Суспiльне» пишет о серии взрывов. В приграничных районах области идут бои, президент России Владимир Путин объяснял это созданием «санитарной зоны»

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове произошел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Подробности он не приводит. «Суспiльне» передает, что прозвучала серия взрывов.

Позже Терехов подтвердил, что в городе прогремел еще один взрыв.

В Харьковской области с ночи объявлена воздушная тревога. Накануне, 18 мая, Терехов сообщал о серии взрывов в городе, еще один прогремел вечером, передавало «РБК Украина».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая Минобороны отчиталось о перешедшем под российский контроль селе Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова.

Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, ведется эвакуация. К утру 19 мая вывезли более 10 тыс. человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Президент Владимир Путин 17 мая сказал, что у России на данный момент нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».