Мэр Харькова сообщил о сильных взрывах в городе
В Харькове произошел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Подробности он не приводит. «Суспiльне» передает, что прозвучала серия взрывов.
Позже Терехов подтвердил, что в городе прогремел еще один взрыв.
В Харьковской области с ночи объявлена воздушная тревога. Накануне, 18 мая, Терехов сообщал о серии взрывов в городе, еще один прогремел вечером, передавало «РБК Украина».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая Минобороны отчиталось о перешедшем под российский контроль селе Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова.
Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, ведется эвакуация. К утру 19 мая вывезли более 10 тыс. человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
Президент Владимир Путин 17 мая сказал, что у России на данный момент нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».
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