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Война санкций ,  
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Япония ввела санкции против полигона Ашулук

Япония ввела санкции против полигона Ашулук и «224-й летного отряда»
Сюжет
Война санкций
Под новые санкции Токио попали одно физическое лицо и девять юрлиц из России, а также два юрлица с Кипра

Япония ввела новые санкции против России, под них попали одно физическое лицо и девять юрлиц из России, а также два юрлица с Кипра, сообщается на сайте МИД страны.

В санкционный список, в частности, включены генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик, а также сам перевозчик, военный полигон Ашулук, исследовательский комплекс «Владимировка», командование военно-транспортной авиации, «Трансморфлот» и др. Под ограничениями оказались также кипрские компании IBEX Shipping INC и Azia Shipping Holdings Limited.

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Фото:Sean Kilpatrick / Global Look Press

Правительство связало санкции, предусматривающие заморозку активов, с сотрудничеством между Россией и КНДР в военной сфере.

Полигон Ашулук (официальное название — 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС) — главный испытательный полигон для российских систем ПВО, а также учебный центр зенитно-ракетных войск. На этом полигоне в Астраханской области проводились испытания и стрельбы зенитных ракетных систем С-125, С-200, С-300, С-400 «Триумф», С-500 «Прометей», зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Там также проходят учения сил ПВО стран СНГ «Боевое содружество».

Исследовательский комплекс «Владимировка» также находится в Астраханской области.

В марте США анонсировали публикацию доказательств сотрудничества России с КНДР. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Пхеньян может предоставлять Москве военную помощь. Северная Корея никогда не поставляла России оружие, заявляли в Министерстве национальной обороны страны. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров называл такие утверждения слухами. «Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно», — говорил Лавров.

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