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Война санкций ,  
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Минфин США ввел санкции против российского полигона Ашулук

Минфин США ввел санкции против главы «224 летного отряда» и Ашулукского полигона
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Война санкций
Вид на полигон Ашулук
Вид на полигон Ашулук (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против гендиректора государственной авиакомпании «224 летный отряд» Владимира Михейчика, трех самолетов, связанных с российской военно-транспортной авиацией, полигона Ашулук в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса Владимировка. Об этом свидетельствует сайт американского ведомства.

В санкционных списках речь идет о самолетах Ил-76МД с бортовыми номерами RF-78757, Ан-124 (RF-82011) и Ил-76 (RF-86898).

В мае прошлого года 223-й и 224-й летные отряды Минобороны России попали под американские санкции, эти отряды, как полагают в Вашингтоне, был задействованы в оказании поддержки ЧВК «Вагнер», переброске личного состава и вооружений этой частной военной компании. В санкционные списки были внесены 37 самолетов первого отряда и 41 — второго.

Полигон Ашулук (официальное название — 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС) — главный испытательный полигон для российских систем ПВО.

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