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Война санкций ,  
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Канада ввела новые санкции против шести российских компаний

Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Канада внесла в антироссийские санкционные списки двух человек и шесть юридических лиц, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

В список вошли:

  • руководитель авиационного предприятия «224-й летный отряд» Владимир Михейчик (компания также попала под ограничения);
  • генеральный директор судоходной компании «Азиа» Владимир Шастин (компания также попала под санкции);
  • судоходная компания «Азия шиппинг»;
  • судоходная компания «МГ-Флот»;
  • акционерное общество «Совфрахт»;
  • ООО «Марин транс шиппинг»;
  • ООО «М Лизинг».

«Два человека, попавшие под санкции, являются высокопоставленными представителями российских предприятий, которые тесно связаны с российскими военными и участвуют в транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию», — говорится в сообщении МИДа.

Попавшие под ограничения шесть организаций — российские судоходные компании, которые, по мнению канадских властей, обладают судами и самолетами, якобы участвовавшими в перевозке северокорейской техники.

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За десять лет Канада ввела санкции в отношении более 3 тыс. физических и юридических лиц России, Украины, Белоруссии и Молдавии за нарушение украинской территориальной целостности.

Последний раз Оттава расширила антироссийский санкционный пакет в феврале. Тогда в него попали десять физических лиц и 153 организации.

Россия считает санкции, вводимые западными странами, незаконными, МИД обещал ответить на ограничения. В Кремле отмечали, что российские компании научились обходить санкции.

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