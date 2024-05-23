Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»

Премьер Грузии рассказал, что еврокомиссар припугнул его, намекнув, что с ним может произойти то же, что с Фицо. В Еврокомиссии ответили, что упоминание покушения на премьера Словакии вырвали из контекста

Оливер Вархели (Фото: Janine Schmitz / Photothek / Global Look Press)

В Еврокомиссии заявили, что факт упоминания покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в разговоре еврокомиссара по расширению и политике добрососедства Оливера Вархели и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе был вырван из контекста. Об этом говорится в заявлении Вархели на сайте ЕК.

Ранее Кобахидзе заявил, что во время обсуждения закона об иноагентах «один из еврокомиссаров» упомянул в беседе инцидент с Фицо. По словам грузинского премьера, чиновник сказал: «Вы видели, что случилось с Фицо? И вам следует быть осторожным». По словам Кобахидзе, эта угроза была «шокирующей».

Вархели в своем заявлении подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. По его словам, он привел в пример покушение на премьера Словакии в связи с протестами в Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

«Я счел необходимым обратить внимание премьер-министра на важность

того, чтобы принятие закона не привело к дальнейшему обострению <...> на улицах Тбилиси. Трагическое событие в Словакии было представлено в качестве примера», — заявил Вархели.

Еврокомиссар также выразил искренние сожаления в связи с недопониманием. Вархели призвал грузинские власти не принимать закон об иноагентах.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика, Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния здоровья премьера.

Цинтулу задержали на месте и позднее арестовали. Оппозиционер заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок он объяснил несогласием с политикой словацких властей. При покушении Цинтула использовал оружие, которым владеет более 30 лет. Обвиняемому грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.