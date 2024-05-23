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Покушение на Фицо ,  
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Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»

Сюжет
Покушение на Фицо
Премьер Грузии рассказал, что еврокомиссар припугнул его, намекнув, что с ним может произойти то же, что с Фицо. В Еврокомиссии ответили, что упоминание покушения на премьера Словакии вырвали из контекста
Оливер Вархели
Оливер Вархели (Фото: Janine Schmitz / Photothek / Global Look Press)

В Еврокомиссии заявили, что факт упоминания покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в разговоре еврокомиссара по расширению и политике добрососедства Оливера Вархели и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе был вырван из контекста. Об этом говорится в заявлении Вархели на сайте ЕК.

Ранее Кобахидзе заявил, что во время обсуждения закона об иноагентах «один из еврокомиссаров» упомянул в беседе инцидент с Фицо. По словам грузинского премьера, чиновник сказал: «Вы видели, что случилось с Фицо? И вам следует быть осторожным». По словам Кобахидзе, эта угроза была «шокирующей».

Вархели в своем заявлении подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. По его словам, он привел в пример покушение на премьера Словакии в связи с протестами в Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

«Я счел необходимым обратить внимание премьер-министра на важность
того, чтобы принятие закона не привело к дальнейшему обострению <...> на улицах Тбилиси. Трагическое событие в Словакии было представлено в качестве примера», — заявил Вархели.

Еврокомиссар также выразил искренние сожаления в связи с недопониманием. Вархели призвал грузинские власти не принимать закон об иноагентах.

Премьер Грузии рассказал, как его припугнули примером покушения на Фицо
Политика
Ираклий Кобахидзе

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика, Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния здоровья премьера.

Цинтулу задержали на месте и позднее арестовали. Оппозиционер заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок он объяснил несогласием с политикой словацких властей. При покушении Цинтула использовал оружие, которым владеет более 30 лет. Обвиняемому грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Дарья Беспалько
Роберт Фицо Словакия Грузия Еврокомиссия
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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