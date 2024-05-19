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Политика ,  
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Президент Грузии предложила отменить закон об иноагентах после принятия

Президент Зурабишвили и ранее выступала против законопроекта, она наложила на него вето. За принятие документа выступают правящая партия «Грузинская мечта» и премьер Кобахидзе. В Тбилиси не утихают митинги из-за этой инициативы
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила отменить закон об иноагентах в стране на второй день после принятия, содержание ее письма в парламент приводит Mtavari.

«Этот закон повторяет дух российского закона. <...> Мы предлагаем отменить закон как можно скорее, на второй день после его принятия», — сказано в нем.

В письме отмечено, что закон — «негрузинский и недемократический, поскольку его суть и принципы неприемлемы для воли грузинского народа».

Накануне, 18 мая, Зурабишвили, как и обещала ранее, наложила вето на принятый парламентом в трех чтениях законопроект, официально носящий название «О прозрачности иностранного влияния».

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Окончательное третье чтение документ прошел 14 мая. Его внесли в грузинский парламент в первой половине апреля, что привело к протестам в Тбилиси, которые не утихают до сих пор. Так, вечером 18 мая участники очередной акции сожгли флаги России и правящей партии «Грузинская мечта», разработавшей его, у входа в здание парламента на проспекте Руставели в столице страны.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступающий в защиту законопроекта, 19 мая отметил, что уровень насилия на протестных митингах снизился. По его словам, многие перестали думать, что законопроект об иноагентах «российский» и что он мешает европейской интеграции Грузии. Он также предложил тем, кто выступает против инициативы, выдвинуть своих делегатов для участия в публичной дискуссии по поводу законопроекта, передает Rustavi2.

На Западе критически оценивают документ. Например, официальный представитель ЕС Питер Стано говорил, что его принятие помешает стремлению Грузии к вступлению в блок.

В прошлом году «Грузинская мечта» пыталась продвинуть аналогичную инициативу, это тоже привело к протестам, и в итоге проект не прошел дальше второго чтения в парламенте.

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Грузия иноагенты Саломе Зурабишвили

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