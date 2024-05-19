Президент Грузии предложила отменить закон об иноагентах после принятия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила отменить закон об иноагентах в стране на второй день после принятия, содержание ее письма в парламент приводит Mtavari.
«Этот закон повторяет дух российского закона. <...> Мы предлагаем отменить закон как можно скорее, на второй день после его принятия», — сказано в нем.
В письме отмечено, что закон — «негрузинский и недемократический, поскольку его суть и принципы неприемлемы для воли грузинского народа».
Накануне, 18 мая, Зурабишвили, как и обещала ранее, наложила вето на принятый парламентом в трех чтениях законопроект, официально носящий название «О прозрачности иностранного влияния».
Окончательное третье чтение документ прошел 14 мая. Его внесли в грузинский парламент в первой половине апреля, что привело к протестам в Тбилиси, которые не утихают до сих пор. Так, вечером 18 мая участники очередной акции сожгли флаги России и правящей партии «Грузинская мечта», разработавшей его, у входа в здание парламента на проспекте Руставели в столице страны.
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступающий в защиту законопроекта, 19 мая отметил, что уровень насилия на протестных митингах снизился. По его словам, многие перестали думать, что законопроект об иноагентах «российский» и что он мешает европейской интеграции Грузии. Он также предложил тем, кто выступает против инициативы, выдвинуть своих делегатов для участия в публичной дискуссии по поводу законопроекта, передает Rustavi2.
На Западе критически оценивают документ. Например, официальный представитель ЕС Питер Стано говорил, что его принятие помешает стремлению Грузии к вступлению в блок.
В прошлом году «Грузинская мечта» пыталась продвинуть аналогичную инициативу, это тоже привело к протестам, и в итоге проект не прошел дальше второго чтения в парламенте.
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