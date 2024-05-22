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Политика ,  
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В ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

FT: страны ЕС предложили ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
Четыре страны Евросоюза предлагают рассмотреть введение точечных санкций против Грузии из-за закона об иноагентах, а также заморозку средств ЕС и приостановку безвизового режима. Ряд государств выступает против последней меры
Фото: Константин Волков / Global Look Press
Фото: Константин Волков / Global Look Press

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призывают Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Грузии из-за закона об иностранных агентах, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

Предлагаемые ими меры включают приостановку безвизового режима для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС. Со слов собеседников, страны рассматривают «разные меры давления» на грузинское правительство и предлагают обсудить вопрос на встрече глав МИДов стран Евросоюза на следующей неделе.

Некоторые члены ЕС опасаются, что приостановка действия безвизового режима может «привести к неприятным последствиям», пишет издание. «Нужно действовать осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей», — сказал газете один из европейских дипломатов. О том, что мера будет «не только несправедливой, но и контрпродуктивной», предупредила и исполнительный директор тбилисского НПО «Центр развития и демократии» Кетеван Чачава. «Грузины меньше всего заслуживают наказания», — сказала она.

Создаст ли закон об иноагентах серьезные проблемы для Тбилиси
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Десятки тысяч человек в Грузии с середины апреля выходят на протесты против закона об иноагентах, многие с флагами Евросоюза. Грузинская оппозиция, как и руководство ЕС, считает, что документ служит препятствием вступлению страны в блок (Тбилиси стал кандидатом в члены ЕС в декабре 2023-го). В правительстве страны с этим не согласны. «Этот закон не должен и не сможет помешать евроинтеграции. Этот процесс тесно связан с теми рекомендациями, которые выдала нам Еврокомиссия и подтвердил Евросовет», — заявил глава МИДа Илья Дарчиашвили. При этом в конце апреля лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили допустил, что Тбилиси может отказаться от закона или упразднить его после того, как получит предложение вступить в Евросоюз.

В прошлом году аналогичный проект об иноагентах отозвали из-за массовых протестов, но в этом, несмотря на них, парламент принял закон в трех чтениях. Президент Саломе Зурабишвили ветировала его, однако премьер Ираклий Кобахидзе заявил о намерении преодолеть вето.

О возможных санкциях против Грузии задумались и в США. Гарибашвили считает, что «угрозы, шантаж или подобные заявления непродуктивны и не приносят результат».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия иностранные агенты санкции Евросоюз безвизовый режим
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