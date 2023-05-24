На один регион не распространят ограничения для фур из Польши

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 15:56
Администрация Сумской области сообщила об ударах по региону Политика, 19:47
«Форсаж 10» вышел в прокат. Почему зрители смотрят франшизу уже 22 года Life, 19:25
Около 35 тыс. полицейских будут работать на церемонии открытия ОИ-2024 Спорт, 19:21
В Краснодаре взорвался газ в жилом доме Общество, 19:21
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 19:17
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:17
РФС признал ошибку судьи в незасчитанном голе «Спартака» в матче с ЦСКА Спорт, 19:16
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
СК начал проверку фактов избиения детей в петербургской школе Общество, 19:13
Пашинян заявил, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания Политика, 19:07
ЦБ продлил право банков скрывать данные о владельцах и руководстве Финансы, 19:06
Ле Пен отвергла обвинения во влиянии на нее Путина Политика, 19:00
FT узнала, что в Вашингтоне недовольны «испортившим дело» в ЮАР послом Политика, 19:00
Платье принцессы Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за $2 млн Life, 18:57
Военная операция на Украине. Карта на 24 мая Политика, 18:54

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Война санкций ,  
0 

На один регион не распространят ограничения для фур из Польши

Алиханов: польским фурам оставят возможность проезда по Калининградской области
Накануне депутаты Госдумы поддержали необходимость введения запрета проезда по России для польских фур. Володин объяснял это ответными мерами на недружественную политику Варшавы. Калининградскую область ограничения не затронут
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Антон Алиханов. Власти региона проработали данный вопрос с МИДом и Минтрансом.

«Польские перевозчики составляют 15–18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний», — написал он.

Калининградская область — полуэксклав России, а также самый западный регион страны. На юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе регион омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Калининградским (Вислинским).

23 мая депутаты Госдумы единогласно поддержали необходимость введения запрета проезда по территории России для польских фур. Обращение в кабмин законодатели начали готовить после того, как с такой инициативой выступил спикер Вячеслав Володин.

По оценке политика, эти меры нанесут ущерб гражданам Польши на около €8,5 млрд, получаемых за счет России. Он рассказал, что 20 тыс. водителей будут уволены, а порядка 2 тыс. транспортных компаний обанкротятся. «Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику», — добавил спикер Госдумы.

Заявление Володина прозвучало через несколько недель после того, как на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.

Читайте на РБК Pro
НДС при импорте товара из Казахстана: платить или нет
Неравная помощь: почему женщин все еще недостаточно ценят на работе
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Время платить: чем высокий корпоративный долг грозит западным странам

Евросоюз прошлой весной в рамках пятого пакета санкций запретил автомобильные грузоперевозки по своей территории для компаний из России и Белоруссии, в том числе транзитные. В ответ российская сторона запретила перевозить грузы из недружественных стран (в перечень включены Польша, все другие страны ЕС, США, Микронезия и др.) до конца года, а в декабре ограничения продлили до 30 июня 2023-го.

На один регион не распространят ограничения для фур из Польши
На один регион не распространят ограничения для фур из Польши

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
фуры Госдума Калининградская область санкции

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter