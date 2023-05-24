На один регион не распространят ограничения для фур из Польши

Накануне депутаты Госдумы поддержали необходимость введения запрета проезда по России для польских фур. Володин объяснял это ответными мерами на недружественную политику Варшавы. Калининградскую область ограничения не затронут

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Антон Алиханов. Власти региона проработали данный вопрос с МИДом и Минтрансом.

«Польские перевозчики составляют 15–18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний», — написал он.

Калининградская область — полуэксклав России, а также самый западный регион страны. На юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе регион омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Калининградским (Вислинским).

23 мая депутаты Госдумы единогласно поддержали необходимость введения запрета проезда по территории России для польских фур. Обращение в кабмин законодатели начали готовить после того, как с такой инициативой выступил спикер Вячеслав Володин.

По оценке политика, эти меры нанесут ущерб гражданам Польши на около €8,5 млрд, получаемых за счет России. Он рассказал, что 20 тыс. водителей будут уволены, а порядка 2 тыс. транспортных компаний обанкротятся. «Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику», — добавил спикер Госдумы.

Заявление Володина прозвучало через несколько недель после того, как на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.

Евросоюз прошлой весной в рамках пятого пакета санкций запретил автомобильные грузоперевозки по своей территории для компаний из России и Белоруссии, в том числе транзитные. В ответ российская сторона запретила перевозить грузы из недружественных стран (в перечень включены Польша, все другие страны ЕС, США, Микронезия и др.) до конца года, а в декабре ограничения продлили до 30 июня 2023-го.