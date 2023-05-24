На один регион не распространят ограничения для фур из Польши
Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Антон Алиханов. Власти региона проработали данный вопрос с МИДом и Минтрансом.
«Польские перевозчики составляют 15–18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний», — написал он.
Калининградская область — полуэксклав России, а также самый западный регион страны. На юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе регион омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Калининградским (Вислинским).
23 мая депутаты Госдумы единогласно поддержали необходимость введения запрета проезда по территории России для польских фур. Обращение в кабмин законодатели начали готовить после того, как с такой инициативой выступил спикер Вячеслав Володин.
По оценке политика, эти меры нанесут ущерб гражданам Польши на около €8,5 млрд, получаемых за счет России. Он рассказал, что 20 тыс. водителей будут уволены, а порядка 2 тыс. транспортных компаний обанкротятся. «Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику», — добавил спикер Госдумы.
Заявление Володина прозвучало через несколько недель после того, как на территорию школы при российском посольстве в Варшаве вошли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников покинуть учебное заведение до вечера. Требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом. В мае школа возобновила работу в новых помещениях.
Евросоюз прошлой весной в рамках пятого пакета санкций запретил автомобильные грузоперевозки по своей территории для компаний из России и Белоруссии, в том числе транзитные. В ответ российская сторона запретила перевозить грузы из недружественных стран (в перечень включены Польша, все другие страны ЕС, США, Микронезия и др.) до конца года, а в декабре ограничения продлили до 30 июня 2023-го.