Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Российские власти решили продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Перегрузка товаров на границе не отразилась на стоимости доставки и сохранности грузов, считают в ассоциациях перевозчиков

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Российские власти собираются продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза на шесть месяцев, то есть до 30 июня 2023 года. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, и подтвердил источник в Минтрансе.

Правительство установило запрет в конце сентября до 31 декабря 2022 года. Он последовал после указа президента Владимира Путина о возможности вводить ограничения на международные автоперевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим компаниям из недружественных стран. Это стало ответом на решение Евросоюза с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России.

Затем Минтранс предложил продлить действие этого ограничения в 2023 году, и Белоусов его поддержал, сообщила пресс-служба Белого дома 5 декабря, но точные сроки не раскрывались.

Представитель Белоусова рекомендовал обратиться за комментариями в пресс-службы Минтранса и Минпромторга, но там от комментариев отказались.





Государства — члены Евросоюза, которые ввели против России санкции в сфере международных автоперевозок, отказались тем самым от исполнения заключенных каждой из этих стран соглашений о международном автомобильном сообщении, говорит заместитель гендиректора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Антипов. Такое грубое нарушение международного права не могло остаться без ответа, указывает он.

АСМАП поддерживает продление запрета до тех пор, пока будут действовать санкции Евросоюза в отношении российских перевозчиков. Благодаря постановлению правительства российские компании получили возможность участвовать в доставке европейских грузов и российских товаров, экспортируемых в Евросоюз, хотя бы на части маршрута, пролегающей по территории России, говорит Антипов. По его словам, введение механизма перецепки или перегрузки товаров на границе не привело к увеличению стоимости доставки и не сказалось на сохранности грузов.

«Мы дали работу своим перевозчикам, цена [товаров] за счет перегрузки или перецепки не возросла, [запрет] только незначительно повлиял на сроки доставки», — соглашается вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. «Мы всегда говорили, что перецепка в первую очередь не должна вредить товарообороту. Позиция транспортников — помочь отечественной отрасли автомобильных грузоперевозок больше заработать», — отметил Давыдов. По его словам, главное, чтобы не было изменений в самом подходе — в частности, в отношении списка товаров, которые можно везти без перецепки.

Перегрузка товаров, как правило, не превышает нескольких часов, что несопоставимо с длительными простоями грузовых автомобилей на границах со странами Евросоюза, добавляет Антипов. При этом таможенные органы стран — членов ЕС, по информации АСМАП, регулярно не выполняют согласованные нормы пропуска транспортных средств через границу. В результате грузовики стоят на границах по несколько суток, сказал он. В пресс-службе Еврокомиссии отказались от комментариев.