Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из «недружественных стран»

Решение в правительстве назвали ответом на аналогичные санкции ЕС. Ранее указ, дающий правительству право запрещать грузоперевозки из «недружественных стран», подписал президент Владимир Путин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозки с территории (или на территорию) третьего государства.

Постановление вступит в силу 10 октября. Оно коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Доставка грузов автотранспортом из «недружественных стран» конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — пояснили РБК в пресс-службе Минтранса.

Новые правила не будут распространятся на Калининградскую область.

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Постановление Мишустина подписано в соответствии с указом президента Владимира Путина. Указ дает правительству право запрещать автомобильные грузоперевозки по России компаниям из стран, которые ранее ввели аналогичные санкции. Отмечается, что полномочия предоставляются правительству «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств».

8 апреля ЕС ввел санкции, которые ограничили грузоперевозки российских компаний на территории стран Евросоюза. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур.

Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии). Дальнейшая задержка в принятии такого решения привела бы многие предприятия автотранспортной отрасли к реальной угрозе банкротства, предупреждали они.