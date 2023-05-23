Чешская Mero увеличит поставки по нефтепроводу TAL для замещения «Дружбы»

Чешский премьер сообщил о расширении трансальпийского нефтепровода для полной замены российской нефти к 2025 году. По данным CTK, расширение трубопровода до необходимых стране 7–8 млн т нефти в год обойдется в $51–68 млн

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили соглашение по расширению пропускной способности трансальпийского нефтепровода для замены поставок по «Дружбе», заявил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Чехия еще три года будет зависима от поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба». Однако уже с 2025 года поставки этого стратегического сырья будут обеспечены по трансальпийскому трубопроводу TAL, мощность которого будет значительно расширена», — сообщил премьер.

По данным Чешского информационного агентства (СТК), расширение пропускной способности TAL уже одобрено руководством группы компаний, занимающихся эксплуатацией нефтепровода. «Расширение трубопровода TAL позволит повысить поставки до необходимых республике 7–8 млн т нефти в год. Работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся, как ожидается, в 1,2–1,6 млрд крон (около $51–68 млн)», — говорится в сообщении агентства.

Нефтепровод TAL соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают нефтяные танкеры, с Германией, через которую нефть по трубопроводу Mero Pipeline поступает в Чехию.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

В июне Евросоюз ввел эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов, однако поставок по «Дружбе» оно не коснулось. Временное исключение из принятого в ЕС запрета действует два года. За это время страны, получающие российскую нефть, должны обеспечить альтернативные пути доставки этого вида сырья.