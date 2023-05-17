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Война санкций ,  
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Politico узнала об отказе ЕС от запрета на газ из России по трубопроводам

Politico: запрет на импорт газа из России по трубопроводам вряд ли войдет в новые санкции
В новый пакет антироссийских санкций не войдет запрет на поставки газа в Европу по трубопроводам, пишет Politico, так как против этого возражают страны, зависимые от российского газа. О новых ограничениях могут объявить уже в мае
Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

ЕС выступает против введения запрета на поставки российского газа по трубопроводам, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

14 мая об обсуждении подобной меры написала газета Financial Times (FT). По ее данным, запрет мог затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.

«Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет», — сказал неназванный европейский дипломат Politico. Уточняется, что он представляет одну из стран, поставки газа в которую из России в прошлом году были прекращены.

По его словам, решению о запрете импорта «сильно» сопротивляются страны, сохранившие зависимость от газовых поставок из России. Источник газеты добавил, что работа над новым, 11-м пакетом санкций ЕС, почти завершена, и данный запрет вряд ли появится в нем.

Среди других санкций в энергосекторе, которые обсуждали на Западе, FT и EUobserver называли запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Германию и Польшу. Кроме того, в ЕС допускали запрет на допуск в европейские порты судов, которые перевозят российскую нефть в нарушение санкций.

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По данным Reuters, Запад объявит о новых антироссийских ограничениях во время ближайшего саммита G7, который пройдет 19–21 мая в Японии. Как сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в новый пакет могут включить запрет на транзит европейских товаров через Россию в третьи страны и запрет на экспорт товаров в те страны, которые могут поставлять подсанкционную продукцию России.

В марте глава ЕК заявляла, что Евросоюзу удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. По ее данным, за восемь месяцев 2022-го Москва сократила поставки газа в Европу на 80%, но ЕС смог это компенсировать.

Президент Владимир Путин отмечал, что введенные против России ограничения нелегитимны. Он указывал, что страны Запада пытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но у них это не вышло. Говоря об отказе европейских покупателей от нефти и газа из России, власти страны заявляли, что будут переориентировать поставки.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
газ газопроводы Евросоюз санкции
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