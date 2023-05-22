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Глава ВВС США заявил, что F-16 кардинально не изменят ход конфликта

Глава ВВС США Кендалл: передача F-16 не изменит кардинально ход конфликта в пользу Украины
На передачу F-16 Украине понадобится «в лучшем случае» несколько месяцев, заявили в ВВС США. Ранее Вашингтон поддержал усилия союзников по обучению украинских пилотов. Кремль поставки западных вооружений осуждает
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Передача Украине истребителей F-16 со стороны западных стран кардинально не переломит хода боевых действий в пользу Киева, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Кендалла, на передачу Украине истребителей понадобится «в лучшем случае» несколько месяцев.

На прошлой неделе Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам американских истребителей F-16 для Украины. Ранее Вашингтон, Берлин и Лондон отказывались поставлять Киеву свои истребители. Президент США Джо Байден в феврале отмечал, что военные не видят оснований для таких поставок и что Украине нужнее танки, артиллерия и ПВО.

Однако после решения союзников Украины создать коалицию в Белом доме заявили, что поддержат обучение украинских пилотов на F-16. Как подчеркнул помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон одобрит поставки F-16 от союзников, если только Киев обязуется не наносить ударов по территории России.

В российском МИДе слова Салливана сочли «имитацией правового поведения». «Все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против региона даже в целом, я бы сказала <...>. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях», — заявила представитель ведомства Мария Захарова. В Кремле отметили, что обсуждение западными странами поставок истребителей Украине лишь усиливает напряженность вокруг конфликта, но не меняет путей достижения целей спецоперации.

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