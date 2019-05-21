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Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Основатель Huawei не увидел в действиях США угрозы для 5G-сетей компании
Жэнь Чжэнфэй считает, что конкурентам Huawei потребуется два-три года на то, чтобы догнать компанию в развитии сетей 5G. После ограничений со стороны властей США от сотрудничества с Huawei отказались в Google
Жэнь Чжэнфэй (Фото: Vincent Yu / AP)

Основатель и глава китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью государственному телеканалу CCTV заявил, что введенные США ограничения не нанесут ущерба развитию компанией сетей 5G.

«5G Huawei не пострадает. Что касается технологии 5G, другие не смогут догнать Huawei в течение двух или трех лет», — сказал он. Жэнь Чжэнфэй добавил, что технологи Huawei отлично подходят для строительства 5G-сетей в Европе и европейские страны ведут переговоры с компанией.

Жэнь Чжэнфэй считает, что действия американских властей говорят о том, что США недооценивают Huawei.

По его словам, сотрудники компании пожертвовали личными интересами ради успеха Huawei. Конфликт с США произошел бы рано или поздно, но ради блага человечества, сторонам следует работать вместе, подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.

Технологии и медиа
Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

16 мая. Минторг США внес Huawei в так называемый Entity List — список предприятий, который будет ограничен доступ к американским технологиями и товарам. Это произошло после того как президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС и расширил полномочия властей для защиты американских информационно-коммуникационных сетей.

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Вся Европа в одном офисе: как живет кампус Huawei в Китае

В понедельник, 20 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Google прекратила сотрудничать с Huawei во всех сферах, подразумевающих передачу оборудования, программного обеспечения, а также технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по отрытой лицензии.

После публикации Google и Huawei частично подтвердили информацию агентства. Так, в пресс-службе американской компании заявили, что следуют законодательству и анализируют последствия, а в Huawei пообещали продолжить предоставлять обновления ПО для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Ноnor.

Позже Минторг США выдал Huawei временную лицензию и на 90 дней разрешил возобновить работу по поддержанию существующих сетей и обновлению ПО гаджетов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Huawei
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