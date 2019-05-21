Основатель Huawei не увидел в действиях США угрозы для 5G-сетей компании

Основатель Huawei не увидел в действиях США угрозы для 5G-сетей компании

Жэнь Чжэнфэй считает, что конкурентам Huawei потребуется два-три года на то, чтобы догнать компанию в развитии сетей 5G. После ограничений со стороны властей США от сотрудничества с Huawei отказались в Google

Жэнь Чжэнфэй (Фото: Vincent Yu / AP)

Основатель и глава китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью государственному телеканалу CCTV заявил, что введенные США ограничения не нанесут ущерба развитию компанией сетей 5G.

«5G Huawei не пострадает. Что касается технологии 5G, другие не смогут догнать Huawei в течение двух или трех лет», — сказал он. Жэнь Чжэнфэй добавил, что технологи Huawei отлично подходят для строительства 5G-сетей в Европе и европейские страны ведут переговоры с компанией.

Жэнь Чжэнфэй считает, что действия американских властей говорят о том, что США недооценивают Huawei.

По его словам, сотрудники компании пожертвовали личными интересами ради успеха Huawei. Конфликт с США произошел бы рано или поздно, но ради блага человечества, сторонам следует работать вместе, подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.