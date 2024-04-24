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Война санкций ,  
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Франция предложила ЕС санкции для борьбы с «российской дезинформацией»

Bloomberg: Франция перед выборами предложила ЕС новые санкции против России
Сюжет
Война санкций
С аналогичным предложением в преддверии июньских выборов в Европарламент выступили Чехия и Бельгия из-за российских «операций влияния». Москва отвергала подобные обвинения
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Франция предложила Евросоюзу создать новый режим санкций, направленный на борьбу с «российской дезинформацией» и попытками вмешательства в выборы по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Инициативу поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша. Она призвана ужесточить меры против физических и юридических лиц, участвующих «в спонсируемой Россией дестабилизирующей деятельности», которая направлена на «подрыв демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», пишет агентство. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

В документе говорится, что под новые меры могут попасть бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», которые, по данным Брюсселя, участвовали в предыдущих «операциях по дезинформации», и те, кто оказывает им материально-техническую и финансовую поддержку, говорится в документе. Власти США также обвиняли связанные с основателем ЧВК, покойным бизнесменом Евгением Пригожиным структуры во вмешательстве в выборы, что он долгое время отрицал.

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По данным Bloomberg, ограничения, направленные на борьбу с «иностранной информационной манипуляцией и вмешательством», также готовят в G7.

Франция выдвинула это предложение в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. С аналогичной инициативой ранее выступили Бельгия и Чехия, а за несколько дней до этого бельгийская прокуратура начала расследование предполагаемого российского вмешательства.

В марте Прага и Брюссель заявили, что обнаружили «российскую сеть», члены которой пытались влиять на европейских депутатов перед выборами и платили им за продвижение пророссийской повестки. В руководстве «операцией влияния» заподозрили председателя движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Чехия ввела против него санкции. Медведчук в ответ заявил, что европейские политики везде бездоказательно видят «пророссийскую сеть вмешательства».

Российские власти пока не комментировали ситуацию. Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы со стороны других государств.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция санкции Евросоюз Европарламент вмешательство в выборы
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