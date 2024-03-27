Чехия ввела санкции против Медведчука

Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Правительство Чехии расширило санкционный список, внеся туда председателя совета движения «Другая Украина», бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте чешского МИДа.

Власти считают, что Медведчук «руководит операцией российского влияния в Чешской Республике из Российской Федерации», а целью этой операции является подрыв территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины.

Для проведения этой «операции» Медведчук использует новостной портал Voice of Europe, где работает Артем Марчевский. Марчевский и медиакомпания также внесены в санкционный список Чехии.

Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот сбежал. В апреле того же года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали; несколько месяцев спустя экс-глава ОПЗЖ покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией.

Артем Марчевский c 2014 года работал на телеканале «112 Украина». В 2018 году он стал его генеральным директором. В 2021 году канал прекратил вещание на Украине из-за санкций со стороны властей страны.