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Война санкций ,  
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Чехия ввела санкции против Медведчука

Чехия ввела санкции против Медведчука за распространение российского влияния
Сюжет
Война санкций
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Правительство Чехии расширило санкционный список, внеся туда председателя совета движения «Другая Украина», бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте чешского МИДа.

Власти считают, что Медведчук «руководит операцией российского влияния в Чешской Республике из Российской Федерации», а целью этой операции является подрыв территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины.

Для проведения этой «операции» Медведчук использует новостной портал Voice of Europe, где работает Артем Марчевский. Марчевский и медиакомпания также внесены в санкционный список Чехии.

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Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот сбежал. В апреле того же года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали; несколько месяцев спустя экс-глава ОПЗЖ покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией.

Артем Марчевский c 2014 года работал на телеканале «112 Украина». В 2018 году он стал его генеральным директором. В 2021 году канал прекратил вещание на Украине из-за санкций со стороны властей страны.

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Чехия санкции Виктор Медведчук
Виктор Медведчук фото

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
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