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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера»

Ермак: поставка американского оружия Украине пройдет в очень сжатые сроки
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставка американского оружия Украине произойдет «в очень сжатые сроки», считает Андрей Ермак. В США после нескольких месяцев споров утвердили закон о военной помощи Киеву на $61 млрд. Россия осуждает военную поддержку Киева
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Поставки Украине нового американского оружия должны были начаться «вчера»; власти ожидают, что вооружение поступит в страну вскоре после одобрения властями США закона о помощи Киеву, заявил в эфире телемарафона глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак не стал называть конкретные сроки, отметив, что военные действия продолжаются. «Но это будет происходить в сжатые сроки. Все понимают, что нам это вооружение нужно на вчера», — сказал он (цитата по ТСН).

Руководитель офиса украинского лидера выступил до того, как президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. 20 апреля документ одобрила палата представителей конгресса, а 23-го — сенат. До этого американские законодатели из-за разногласий почти полгода не могли согласовать новый пакет помощи Киеву.

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине
Политика
Джо Байден

Одобренный документ подразумевает выделение $23,2 млрд на восполнение запасов Соединенных Штатов, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе». Politico и Washington Post отмечали, что поставки Киеву могут начаться «в считаные дни» после утверждения закона, поскольку часть американских вооружений находится в Европе. В первый с марта пакет помощи, по данным Politico, могут войти бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, снаряды для ПВО.

Ермак сообщил также, что ждет подписания «очень мощного» соглашения о сотрудничестве в военной сфере с США. «Это будет действительно очень весомым шагом по укреплению и нашей оборонной способности», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Российские власти считают страны, оказывающие Украине военную и финансовую помощь, вовлеченными в конфликт. В Москве заявляют, что поставка оружия Киеву затягивает боевые действия. При этом, считают в Кремле, она не изменит динамику на поле боя.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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