Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд

Вслед за сенатом законопроект поступит на рассмотрение президентом США, который уже пообещал подписать его «незамедлительно». В Пентагоне ожидают, что первые вооружения поступят Киеву в течение нескольких дней

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Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине, передает C-SPAN. Билль поддержали 75 сенаторов, против выступили 17 человек.

20 апреля законопроект был принят палатой представителей США, несмотря на возражения значительной части республиканцев. Вслед за сенатом законопроекты должны поступить на подпись президенту США Джо Байдену — он уже пообещал, что подпишет их «незамедлительно».

Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Отличительной особенностью билля стало положение, предусматривающее выделение части помощи — $7,9 млрд для поддержания функционирования украинского правительства, а также $1,58 млрд на «помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии» — в качестве кредита.

Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Накануне голосования в сенате президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Байденом, после чего объявил о согласовании поставок этого вида вооружений.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что благодаря надежной логистической сети ведомство сможет передать Киеву первые вооружения уже в течение нескольких дней с момента подписания билля Байденом. Как отмечает Associated Press, Министерство обороны США еще несколько месяцев назад заготовило необходимые вооружения и боеприпасы для передачи Киеву, но ожидало выделения средств конгрессом. Перед этим Пентагон растратил все прежде выданные $44 млрд и ему не хватало $10 млрд для восполнения собственных арсеналов из-за подорожания вооружений, ранее переданных Украине.

Предоставление Украине военной помощи будет осуществляться по двум трекам — в рамках схемы President Drawdown Authority (PDA), которая позволяет американскому президенту передать союзнику вооружения напрямую из своих арсеналов, или же по программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой администрация заключает долгосрочные контракты на производство вооружений и техники для Киева.

Конгресс США почти полгода не мог согласовать новый пакет помощи Украине из-за разногласий как между демократами и республиканцами, так и внутри самой Республиканской партии, обострившихся на фоне предстоящих президентских выборов. 18 апреля директор ЦРУ Билл Бернс предупредил конгресс, что, если США не окажут дополнительной военной поддержки Украине, то она «потерпит поражение на поле боя к концу 2024 года».

Сенат также проголосовал за оказание военной помощи Израилю на общую сумму $26,38 млрд и выделение $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю» (из них около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США).

Кроме того, на рассмотрение верхней палаты конгресса был выдвинут законопроект, предусматривающий новые санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль, конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине, а также блокировку TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство. С момента принятия билля у собственника соцсети будет 270 дней на продажу, но президент США может увеличить этот срок до 1 года.

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле решение называли ожидаемым и прогнозируемым, а также подчеркивали, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.