Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова по обвинению в терроризме

Суд в Коми заочно арестовал Гарри Каспарова и Ивана Тютрина, основавших признанный нежелательным «Форум свободной России», а также Геннадия Гудкова и Евгению Чирикову, участвовавших в его деятельности. Все они признаны иноагентами

Гарри Каспаров (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал оппозиционера, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, публициста Ивана Тютрина и экоактивиста и политика Евгению Чирикову (все четверо признаны в России иностранными агентами), сообщается на сайте инстанции.

Им вменяют создание террористического сообщества, руководство им, а также финансирование и публичное оправдание террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК). В суде заявили, что уголовное дело завели по материалам регионального управления ФСБ.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад. В 2005 году он завершил шахматную карьеру ради политической деятельности, в 2012 году был избран в Координационный совет российской оппозиции, а год спустя покинул Россию. В 2016 году Каспаров вместе с Тютриным основали в Литве «Форум свободной России», который Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Статус нежелательных получили также «Российский комитет действия» и «Антивоенный комитет России», сооснователями которых стал Каспаров. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

Гудков также внесен в перечень Росфинмониторинга. Он был депутатом Госдумы с 2001 года, а в 2012 году его лишили мандата. Политик участвовал в митингах оппозиции, с 2019 года он живет в Болгарии. Гудков участвовал в деятельности «Форума свободной России» и признанного нежелательным «Съезда народных депутатов» Ильи Пономарева (признан иноагентом). В феврале в России заочно арестовали сына Гудкова Дмитрия (также признан иноагентом), который был депутатом Госдумы в 2011–2016 годах. Ему вменяют распространение «фейков» об армии.

Чирикова была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и движения в защиту Химкинского леса. В 2009 и 2012 годах она баллотировалась на пост мэра Химок, в 2015 году покинула страну. Чирикова также выступала на «Форуме свободной России».