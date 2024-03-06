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Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов
Каспаров живет не в России. Ранее Генпрокуратура объявила нежелательными несколько основанных им организаций
Гарри Каспаров
Гарри Каспаров (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом России иноагентом). Его имя появилось в реестре на сайте ведомства.

В списке значится Гарри Кимович Каспаров, который родился 13 апреля 1963 года в Баку в Азербайджанской АССР. Согласно законодательству, после включения в реестр банки должны остановить обслуживание его счетов и заморозить средства.

Гарри Каспаров — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад. В 2005 году Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры ради политической деятельности.

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Фото:Issei Kato / Reuters

В 2012 году его избрали в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров объявил об отъезде из России и продолжении политической деятельности из-за границы. Еще через год он получил гражданство Хорватии.

В мае 2022 года Минюст России внес Каспарова в реестр иностранных агентов. В столбце «Сведения об иностранных источниках» рядом с его фамилией ведомство указало Украину и организацию Human Rights Foundation (позже Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House Foundation).

В феврале 2023 года российская Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» литовский «Форум свободной России», среди организаторов которого был Каспаров. В декабре Минюст добавил в перечень «нежелательных организаций» «Российский комитет действия», который основали Каспаров, Михаил Ходорковский, политик Дмитрий Гудков и журналистка Юлия Латынина (все внесены в реестр иноагентов).

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В начале февраля 2024 года Минюст во исполнение решения Генеральной прокуратуры внес в перечень «нежелательных организаций» «Антивоенный комитет России», который в феврале 2022 года создали по инициативе Каспарова и Ходорковского.

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Теги
Росфинмониторинг Гарри Каспаров террористы экстремисты
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