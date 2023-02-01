Прокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободной России»

«Форум свободной России» в Литве был основан в 2016 году, он регулярно собирает в Вильнюсе оппозиционных политиков

Гарри Каспаров (Фото: Zuma / ТАСС)

Генпрокуратура признала нежелательной организацией литовский «Форум свободной России», сообщили РБК в надзорном ведомстве.

В прокуратуре считают, что деятельность форума «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

О решении уведомили Минюст, он должен включить «Форум свободной России» в соответствующий реестр.

«Форум свободной России» был организован Гарри Каспаровым (внесен в реестр иноагентов) и Иваном Тютриным (внесен в реестр иноагентов) в 2016-м.

После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года форум несколько раз проводил «антивоенные конференции», на которых, в частности, обсуждался вопрос о создании «паспорта хорошего русского» для тех, кто выступил против конфликта. Последняя подобная конференция прошла с 30 ноября по 1 декабря 2022 года.

26 января нежелательной в России организацией была признана зарегистрированная в Латвии Medusa Project (юрлицо издания «Медуза», признанного в России иноагентом). Провести проверку «Медузы» в прошлом году просил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 23 января нежелательной генпрокуратура признала американскую организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова).