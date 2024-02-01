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Политика ,  
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«Антивоенный комитет России» внесли в реестр нежелательных организаций

Минюст внес «Антивоенный комитет России» в перечень нежелательных организаций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст внес «Антивоенный комитет России» и еще две организации в перечень нежелательных во исполнение решения Генеральной прокуратуры, список опубликован на сайте ведомства.

Также в перечень нежелательных организаций внесены:

  • французская Russie-Libertes;
  • испанская La Asocicion de Rusos Libres.

Генеральная прокуратура признала все три организации нежелательными 11 января, накануне распоряжение о включении в перечень выпустил Минюст.

«Антивоенный комитет России» был создан после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года по инициативе Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова (оба признаны иноагентами и находятся за пределами России).

Среди других членов организации — оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), бывший лидер Союза правых сил Леонид Гозман (внесен в реестр СМИ-иноагентов), экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко (также признан иноагентом) и другие.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Французская ассоциация Russie-Libertés, как и La Asociación de Rusos Libres (Ассоциация свободных россиян) входят в число участников круглого стола «Антивоенного комитета России», обе выступают против спецоперации на Украине.

Решение о признании организации нежелательной принимают Генеральная прокуратура и Министерство иностранных дел России. На Минюст возложена ответственность по ведению соответствующего реестра.

В реестр попадают иностранные и международные неправительственные организации, чья деятельность признана представляющей угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства. Закон о праве объявлять организации нежелательными действует с 2015 года.

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