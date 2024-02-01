«Антивоенный комитет России» внесли в реестр нежелательных организаций
Минюст внес «Антивоенный комитет России» и еще две организации в перечень нежелательных во исполнение решения Генеральной прокуратуры, список опубликован на сайте ведомства.
Также в перечень нежелательных организаций внесены:
- французская Russie-Libertes;
- испанская La Asocicion de Rusos Libres.
Генеральная прокуратура признала все три организации нежелательными 11 января, накануне распоряжение о включении в перечень выпустил Минюст.
«Антивоенный комитет России» был создан после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года по инициативе Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова (оба признаны иноагентами и находятся за пределами России).
Среди других членов организации — оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), бывший лидер Союза правых сил Леонид Гозман (внесен в реестр СМИ-иноагентов), экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко (также признан иноагентом) и другие.
Французская ассоциация Russie-Libertés, как и La Asociación de Rusos Libres (Ассоциация свободных россиян) входят в число участников круглого стола «Антивоенного комитета России», обе выступают против спецоперации на Украине.
Решение о признании организации нежелательной принимают Генеральная прокуратура и Министерство иностранных дел России. На Минюст возложена ответственность по ведению соответствующего реестра.
В реестр попадают иностранные и международные неправительственные организации, чья деятельность признана представляющей угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства. Закон о праве объявлять организации нежелательными действует с 2015 года.
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