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Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

Экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов
Геннадий Гудков&nbsp;(признан Минюстом иноагентом)
Геннадий Гудков (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан Минюстом иноагентом).

Имя Гудкова появилось в реестре Росфинмониторинга. Когда именно его внесли в список, на сайте ведомства не уточняется. Что стало поводом для включения Гудкова в реестр, также неизвестно.

Геннадий Гудков с 2001 по 2012 год он был депутатом Госдумы (сначала от «Народной партии», которую он сам возглавлял, а потом от «Справедливой России»). В 2012 году его лишили мандата, а через год исключили из партии.

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Гудков неоднократно участвовал в митингах против действующей российской власти. С 2019 года политик живет в Болгарии. В марте 2023 года Минюст России объявил Гудкова иностранным агентом. Ведомство объяснило это тем, что он негативно высказывался в отношении российских военнослужащих и призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку.

В апреле того же года Генпрокуратура объявила нежелательной неправительственную организацию «Съезд народных депутатов», среди создателей которой был Гудков. Ведомство считает, что целью организации, созданной в Польше в 2022 году, был «насильственный захват власти в России».

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