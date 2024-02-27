Суд заочно арестовал экс-депутата Дмитрия Гудкова
Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении экс-депутата Дмитрия Гудкова (внесен в реестр иноагентов), его объявили в международный розыск, сообщили в пресс-службе суда.
Политику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об армии и действиях госорганов России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Поводом для судебного разбирательства стали его видеоролики в YouTube, «содержащие заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации», сообщили в пресс-службе суда.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации,
либо с момента его задержания на территории Российской
Федерации», — говорится в сообщении.
Дело против Гудкова было возбуждено в октябре 2023 года. Как уточняли в СК, он на видеозаписи обвинял российскую армию в «целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам в городах на территории Украины и массовом убийстве мирных граждан Украины в Буче, Ирпене и Бородянске». Следователи со ссылкой на Минобороны России подчеркивали, что эти сведения являются заведомо ложными, распространяет их украинская сторона с целью провокации. Сам экс-депутат, комментируя дело против него, связал обвинения с «головокружительной карьерой».
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