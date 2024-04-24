Путин призвал к «справедливому возмездию» за теракт в «Крокусе»

Путин потребовал возмездия за «Крокус» для участников и спонсоров атаки. Ответственность за теракт взяли на себя исламисты, но Москва говорила о возможном «украинском следе»

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Международный терроризм остается одной из главных угроз нашего времени, террористы стремятся дестабилизировать государства, разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, а их методы становятся все более варварскими, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — сказал Путин.

Президент и прежде говорил о желании «покарать всех виновников» атаки, потребовав вместе с тем, чтобы расследование велось «в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». Генпрокуратура России при этом утверждает, что в деле виден «украинский след». Власти США и Украины опровергали причастность Киева к теракту.

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об этом же говорил и глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, западные спецслужбы и Украина были интересантами нападения для создания паники в российском обществе.

В результате стрельбы и пожара погибли 145 человек, среди них было шестеро детей. Пострадали 550 человек. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.

После теракта в России возобновилась дискуссия о возвращении смертной казни. Сейчас эта мера наказания находится под мораторием Конституционного суда. Новая глава КС Ирина Подносова согласилась с мнением предшественника Вячеслава Лебедева, считавшего, что вопрос уже решен и о возвращении смертной казни не может быть речи. «В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь», — пояснила глава Конституционного суда.