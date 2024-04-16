Кандидат на пост главы ВС назвала препятствие для возврата смертной казни

Кандидат на пост главы Верховного суда Ирина Подносова заявила, что не планирует прекращать гуманизацию уголовных наказаний. В вопросе возвращения смертной казни она поддержала точку зрения прежнего председателя

Ирина Подносова (Фото: council.gov.ru)

Кандидат на должность председателя Верховного суда России Ирина Подносова согласилась с точкой зрения прежнего главы суда Вячеслава Лебедева, выразив солидарность с его мнением по поводу возвращения смертной казни. Об этом она сообщила на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, где рассматривалась ее кандидатура.

«Лебедев считал вопрос об отмене смертной казни уже решенным Конституционным судом. В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь» (цитата по ТАСС), — сказала она.

По ее словам, это вопрос об изменении конституции, то есть не полномочия Верховного суда. «Судьи — правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы и будем его исполнять», — напомнила Подносова о границах полномочий законодательной и судебной власти.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Он высказывался о невозможности возвращения применения смертной казни.

Кандидат на пост главы суда также заявила, что не планирует резких изменений в работе судебной системы. При этом она пообещала продолжить работу в направлении гуманизации уголовных наказаний. Подносова, приведя в пример информацию из выступлений Лебедева, напомнила, что за 20 лет число осужденных в местах лишения свободы снизилось с 1 млн до 400 тыс. человек.

На заседании комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. 17 апреля верхняя палата парламента должна обсудить этот вопрос на своем заседании. Подносова была одним из заместителей Лебедева. Она руководит судебной коллегией по экономическим спорам в Верховном суде с 2020 года.

Дискуссия по поводу возможной отмены моратория на смертную казнь возобновилась после атаки террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате нападения, согласно последним данным, погибли 145 человек, включая шестерых детей, более 500 пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.

23 марта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм. «Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — говорил он. О том, что надо убить всех задержанных фигурантов, которые устроили теракт в «Крокусе», заявлял и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не участвует в такой дискуссии.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркивал, что Госдума и Совфед не могут преодолеть решение Конституционного суда, который еще в 2009 году признал невозможным возвращение смертной казни. Россия после присоединения к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году ввела мораторий на смертную казнь.