Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 15:57
Рекордный гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Краснодаром» Спорт, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
В РПЛ побили рекорд по назначенным пенальти Спорт, 20:46
Глава «Лужников» покинет свой пост Бизнес, 20:44
В Швейцарии ответили на идею МИД России перенести штаб-квартиру ООН Политика, 20:43
Капитан «Спартака» оказал первую помощь получившему травму сопернику Спорт, 20:38
Песков сравнил русофобию в Польше с приступом острого заболевания Политика, 20:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ФСБ задержала мужчину, собиравшегося поджечь машины МВД в Петербурге Политика, 20:31
Внуково ответило на сообщения о закрытии неба из-за беспилотника Общество, 20:17
Советником Кадырова по силовому блоку стал его племянник Политика, 20:12
Не все брокеры смогли дать доступ к разблокированным на СПБ Бирже бумагам Инвестиции, 20:11
США ввели санкции против восьми человек за работу на КНДР и Иран Политика, 20:08
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тыс. кв. м Общество, 20:04
«Тоттенхэм» уволил второго тренера за месяц после разгрома со счетом 1:6 Спорт, 20:03
Политика ,  
0 

В Швейцарии ответили на идею МИД России перенести штаб-квартиру ООН

МИД Швейцарии ответил на предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву
Директор департамента МИД России Петр Ильичев говорил, что Москва хотела бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене. Швейцарский МИД в ответ заявил, что изменения системы международных институтов нужно тщательно прорабатывать
Паола Черезетти
Паола Черезетти (Фото: Eric Dubost / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, требуется оценить эффективность подобных мер. Так представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК идею директора департамента международных организаций российского МИДа Петра Ильичева перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену.

Швейцария, по словам Черезетти, «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, где расположены подразделения ООН. Однако при принятии решений о переменах в расчет следует брать «эффективное функционирование этой системы, считает представитель ведомства.

Ильичев 24 апреля заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке» — например, в Вене или Женеве. Сейчас она расположена в Нью-Йорке. В Женеве базируется Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Вене — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие учреждения.

В феврале дипломат обвинял США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры ООН. Он отмечал, что Соединенные Штаты не выдают делегатам визы, ограничивают передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и незаконно изымают дипломатическую собственность. Россия обещала добиться запуска процедуры арбитража из-за нарушений.

США неоднократно отказывали в выдаче виз представителям российских делегаций, которые направлялись в штаб-квартиру ООН. Представитель России в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры ООН, настаивают в Госдепартаменте США. Территория, где расположено здание, принадлежит всем государствам — членам организации, при этом на штаб-квартиру распространяется американская судебная юрисдикция.

Читайте на РБК Pro
Крупные банки США рекордно отчитались. Что это значит для экономики
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Как освободить компанию от административной ответственности
Когда возникает «паранойя продуктивности» и как от нее избавиться
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Женева Швейцария ООН штаб-квартира ООН МИД
Материалы по теме
В МИД России предложили перенести штаб-квартиру ООН в «нейтральную точку»
Политика
МИД заявил о нарушениях США соглашения о штаб-квартире ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter