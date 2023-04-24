В Швейцарии ответили на идею МИД России перенести штаб-квартиру ООН

Директор департамента МИД России Петр Ильичев говорил, что Москва хотела бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене. Швейцарский МИД в ответ заявил, что изменения системы международных институтов нужно тщательно прорабатывать

Паола Черезетти (Фото: Eric Dubost / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, требуется оценить эффективность подобных мер. Так представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК идею директора департамента международных организаций российского МИДа Петра Ильичева перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену.

Швейцария, по словам Черезетти, «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, где расположены подразделения ООН. Однако при принятии решений о переменах в расчет следует брать «эффективное функционирование этой системы, считает представитель ведомства.

Ильичев 24 апреля заявил, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в «более нейтральной точке» — например, в Вене или Женеве. Сейчас она расположена в Нью-Йорке. В Женеве базируется Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Вене — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие учреждения.

В феврале дипломат обвинял США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры ООН. Он отмечал, что Соединенные Штаты не выдают делегатам визы, ограничивают передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и незаконно изымают дипломатическую собственность. Россия обещала добиться запуска процедуры арбитража из-за нарушений.

США неоднократно отказывали в выдаче виз представителям российских делегаций, которые направлялись в штаб-квартиру ООН. Представитель России в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры ООН, настаивают в Госдепартаменте США. Территория, где расположено здание, принадлежит всем государствам — членам организации, при этом на штаб-квартиру распространяется американская судебная юрисдикция.