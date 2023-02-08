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МИД заявил о нарушениях США соглашения о штаб-квартире ООН

Россия будет добиваться арбитража ООН против США из-за нарушения договора о штаб-квартире
Вид на здание штаб-квартиры ООН
Вид на здание штаб-квартиры ООН (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

Россия будет добиваться запуска процедуры арбитража против США из-за несоблюдения ими соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры ООН. Об этом заявил «РИА Новости» директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев.

По его словам, в последнее время нарушения со стороны Вашингтона участились. Речь идет в том числе о невыдаче виз делегатам, введении ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и незаконном изъятии дипломатической собственности, пояснил он.

«США действительно заставляют все сильнее сомневаться в обоснованности их права сохранять за собой статус государства пребывания центральных учреждений ООН», — заявил он.

В Москве будут настаивать, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал процедуру арбитража. Необходимые для этого полномочия у него есть, подчеркнул Ильичев.

Россия попросила Гутерриша начать процедуру арбитража из-за проблем с выдачей виз российским дипломатам со стороны США. Российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко указал, что делегация России на протяжении более четырех лет сталкивается с подобными проблемами. В сентябре Москва снова попросила Гутерриша запустить арбитраж.

В Госдепартаменте США отмечали, что серьезно относятся к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН. Согласно документу, она считается территорией, принадлежащей всем государствам — членам организации, но попадающей под американскую судебную юрисдикцию.

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